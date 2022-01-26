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Bloomberg: Евросоюз может ограничить экспорт и импорт в качестве санкций против России

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Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность ввода санкций против России, в том числе в случае «ограничения поставок» газа. Об этом 25 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их информации, ЕС может ввести меры против РФ в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, при ограничении поставок газа». Как заявил агентству один из источников, ЕС работает над «пакетом мер» против РФ, который может включать ограничения на конвертирование валюты. Он также рассматривает меры по экспортному контролю, ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

«Некоторые крупные страны — члены ЕС обратились с просьбой об исключениях в рамках некоторых из предложенных мер, включая <...> послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов», — цитирует агентство слова знакомого с ситуацией источника.

Ранее, 17 января, стало известно, что ЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) собираются провести скоординированную атаку против «Газпрома», чтобы вынудить его изменить поведение на рынке. Об этом сообщила американская газета The Politico. В Еврокомиссии обвинили компанию в искусственном завышении спроса на газ и в дефиците топлива в Европе, хотя сам холдинг уверяет, что исполняет все договоренности по поставкам.

Как заявляла исполнительный вице-президент Европейской комиссии Маргрет Вестагер на пресс-конференции 13 января, Россия якобы может искусственно завышать спрос на газ. По ее словам, ЕК рассматривает все утверждения о возможном антиконкурентном поведении компаний, производящих и поставляющих природный газ в Европу, чтобы проверить, можно ли отнести текущую ситуацию на оптовых рынках газа в регионе к коммерческому поведению участников рынка.

В свою очередь 15 января заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Известиями» рассказал, что «Газпром» перевыполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу. Он выразил мнение, что европейские страны сами же повышают цену на газ, отказываясь сертифицировать «Северный поток – 2».

В конце декабря председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков сообщал, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу по заключенным контрактам.

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