Политолог отреагировал на заявление о якобы вине «Газпрома» в энергетическом кризисе

Политолог, заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин 15 января в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о якобы вине «Газпрома» в энергетическом кризисе в Европе.

Кошкин подчеркнул, что российская компания перевыполняет свои обязательства.

«Газпром» перевыполняет все свои обязательства. Я навскидку могу сказать, что более 11 млрд, по-моему, куб. м. газа мы уже перевыполнили», — сказал он.

По мнению политолога, тем, что европейские страны отказываются сертифицировать «Северный поток – 2» (СП-2), они сами же повышают цену на газ.

«Что вам мешает сертифицировать «Северный поток – 2»? Ничего не мешает абсолютно. Это политические действия, которые специально создают сложности для сертификации, и тем самым повышая стоимость газа на соответствующем рынке», — отметил эксперт.

Он добавил, что на Западе СП-2 считают «рукой Москвы».

«Не важно, как себя чувствуют жители европейских государств. Для них (глав государств. — Ред.) важнее какие-то политические амбиции — наказать Россию за какое-то мнимое вторжение в Украину», — сказал Кошкин.

Политолог отметил, что сейчас «особенно страдает Германия» из-за повышения стоимости газа. По мнению Кошкина, для налаживания ситуации нужно заключать двусторонние соглашения.

«Правильно наш президент [Владимир Путин] сказал: газ — это совсем другой товар... Надо сначала заключить договор, а уже потом мы будем добывать и поставлять. Но вот такого понимания нет. Есть сплошные обвинения», — сказал эксперт.

12 января агентство Bloomberg сообщило, что глава МЭА Фатих Бироль обвинил «Газпром» в энергетическом кризисе в Европе. Бироль заявил, что «Газпром» может увеличить поставки в Европу как минимум на треть, но не делает этого, что создает напряженность на европейском энергорынке.

15 декабря официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что все обвинения в адрес России и «Газпрома» в том, что страна дает мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемыми и не соответствующими действительности.

Кроме того, представитель «Газпрома» сообщил, что российская компания поставила в 2021 году в Германию 50,2 млрд куб. м, что на 5,3% больше по сравнению с прошлым годом.