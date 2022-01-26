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На Кубе около 800 участников беспорядков привлекли к ответственности

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Почти 800 участников беспорядков на Кубе привлекли к уголовной ответственности. В июле 2021 года активисты разгромили ряд магазинов. Радикалов обвиняют в вандализме и посягательстве на органы власти, передает телеканал «Известия». Более 60% задержанных получили условные сроки. Ответственность за организацию погромов Куба возложила на США.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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