На Кубе около 800 участников беспорядков привлекли к ответственности

Почти 800 участников беспорядков на Кубе привлекли к уголовной ответственности. В июле 2021 года активисты разгромили ряд магазинов. Радикалов обвиняют в вандализме и посягательстве на органы власти, передает телеканал «Известия». Более 60% задержанных получили условные сроки. Ответственность за организацию погромов Куба возложила на США.

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