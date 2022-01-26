МВД объявило брата Алексея Навального Олега в федеральный розыск

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило брата блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Олега в федеральный розыск. Соответствующие данные появились в среду, 26 января, в базе ведомства.

«Навальный Олег, 09.04.1983 года рождения, разыскивается по статье УК (Уголовного кодекса РФ. — Ред.)», — отмечается в базе ведомства.

Днем ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потребовала заменить Олегу Навальному условный срок на реальный.

По данным картотеки Мосгорсуда, отменить условное осуждение Олегу Навальному просят «в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления».

Брат блогера был приговорен к одному году лишения свободы условно 6 августа 2021 года. Следствие установило, что он призывал горожан к участию в несанкционированной акции, создавая таким образом угрозу массового заболевания коронавирусом.

23 января 2021 года в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге среди задержанных были дети. Вдобавок к этому выяснилось, что некоторые участники несанкционированных акций были больны COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

ФБК и «Штабы Навального» 6 августа внесли в перечень запрещенных на территории России, Мосгорсуд признал данные организации экстремистскими. Кроме того, суд постановил обратить имущество ФБК в собственность государства.

Алексей Навальный 25 января 2022 года внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.