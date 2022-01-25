ФСИН просит суд заменить брату Навального условный срок на реальный
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) требует заменить брату блогера Алексея Навального Олегу условный срок на реальный. Это следует из сведений на сайте Мосгорсуда.
В судебной картотеке говорится, что отменить условное осуждение Олегу Навальному просят «в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления».
Брат блогера был приговорен к одному году лишения свободы условно 6 августа 2021 года. Следствие установило, что он призывал горожан к участию в несанкционированной акции, создавая таким образом угрозу массового заболевания коронавирусом.
23 января 2021 года в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге среди задержанных были дети. Вдобавок к этому выяснилось, что некоторые участники несанкционированных акций были больны COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.