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ФСИН просит суд заменить брату Навального условный срок на реальный

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) требует заменить брату блогера Алексея Навального Олегу условный срок на реальный. Это следует из сведений на сайте Мосгорсуда.

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В судебной картотеке говорится, что отменить условное осуждение Олегу Навальному просят «в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления».

Брат блогера был приговорен к одному году лишения свободы условно 6 августа 2021 года. Следствие установило, что он призывал горожан к участию в несанкционированной акции, создавая таким образом угрозу массового заболевания коронавирусом.

23 января 2021 года в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге среди задержанных были дети. Вдобавок к этому выяснилось, что некоторые участники несанкционированных акций были больны COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

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