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Росфинмониторинг внес Навального в реестр террористов и экстремистов

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Блогер Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая запись появилась на сайте Росфинмониторинга 25 января.

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Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

14 января сторонники Навального — Леонид Волков и Иван Жданов — были внесены в реестр.

В сентябре 2021-го Следственный комитет России возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом — Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена). Фигурантами дела стали Алексей Навальный, Леонид Волков, Георгий Албуров, Иван Жданов, Любовь Соболь и другие, говорится в заявлении ведомтсва.

После прошедших прошлой зимой в ряде городов России несанкционированных акций члены и сторонники ФБК, а также «Штабов Навального» стали фигурантами уголовных дел. 3 августа Преображенский суд Москвы приговорил к 1,5 года ограничения свободы экс-юриста ФБК Соболь за нарушение санитарных норм на несанкционированной акции.

6 августа ФБК и «Штабы Навального» внесли в перечень запрещенных на территории России, Мосгорсуд признал данные организации экстремистскими. Кроме того, суд постановил обратить имущество ФБК в собственность государства.

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