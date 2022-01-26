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МВФ призвал Сальвадор лишить биткоин статуса официальной валюты

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций рекомендовал Сальвадору, который в сентябре 2021 года признал биткоин официальной валютой, отозвать этот статус у цифрового платежного средства. Об этом сказано на сайте МВФ во вторник, 25 января.

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«Принятие криптовалюты в качестве законного платежного средства влечет за собой большие риски для финансовой и рыночной целостности, финансовой стабильности и защиты прав потребителей. Это также может привести к возникновению условных обязательств», — отметили в исполнительном совете МВФ.

При этом было отмечено, что в стране необходимо расширять доступ к финансовым услугам, и цифровые платежные средства, такие как электронный кошелек Chivo, могут способствовать этому.

«Но они (члены исполнительного совета МВФ. — Ред.) подчеркнули необходимость строгого регулирования и надзора за новой экосистемой Chivo и биткоина, так как существуют большие риски, связанные с использованием биткоина для финансовой стабильности, целостности системы и защиты прав потребителей, а также связанных с ними финансовых условных обязательств. Они призвали власти сузить сферу действия закона о биткоинах, отменив статус законного платежного средства биткоина», — отмечается в сообщении.

Некоторые представители совета также выразили озабоченность рисками в связи с выпуском облигаций, обеспеченных биткоинами.

В сентябре 2021 года Сальвадор стал первым в мире государством, которое на законодательном уровне объявило биткоин официальным платежным средством наряду с долларом США. После этого президент Сальвадора Найиб Букеле обновил статус в своем Twitter-аккаунте и вместо «диктатор Сальвадора» назвал себя «самый крутой диктатор во всемирном мире».

Российский президент Владимир Путин в июле 2020 года подписал закон о регулировании цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Согласно документу, с 2021 года в стране разрешается проводить сделки с ЦФА, криптовалюты могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой. Запрещается использовать их как средство платежа.

В январе 2022 года Центробанк РФ предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты. А в декабре глава регулятора Эльвира Набиуллина выступила против использования российской финансовой инфраструктуры для сделок с криптовалютами.

Она заверила, что регулятор может реализовать это ограничение. В этом же месяце в ЦБ сообщили, что оказание финорганизациями услуг, связанных с криптоактивами, не отвечает интересам инвесторов и несет большие риски.

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