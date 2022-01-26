Синоптики рассказали о погоде в Москве на 26 января

Синоптики рассказали о том, что гостей и жителей столичного региона в среду, 26 января, ожидает облачная погода и небольшой снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве ожидается от -6 до -4 градусов, в ночное время — до -11 градусов. В Московской области в дневное время также около -5 градусов, ночью местами похолодает до -12 градусов.

Ветер прогнозируется западный со скоростью 5-10 м/с. Местами небольшие осадки, а также гололедица. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

В ночь на 26 января в столице ожидается снегопад. В Москве и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до утра четверга. Городские службы заявили, что готовы к ликвидации последствий снегопада

Синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что до конца января сугробы в столице вырастут до полуметра. С начала месяца в городе выпало уже 114% месячной нормы осадков.

24 января главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что на этой неделе в Центральной России ожидаются вызванные циклоном с северо-запада снегопады. Специалист уточнила, что неблагоприятные погодные условия фиксируются в основном на юге и в низовьях Волги.