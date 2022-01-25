Городские службы Москвы заявили о готовности к предстоящему снегопаду

Городские службы Москвы готовы к ликвидации последствий снегопада, который ожидается в столице в ночь на 26 января. Об этом официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы сообщил во вторник, 25 января.

«Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам», — рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Уборка проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой будет проводиться по мере выпадения осадков в городе. Цикл работ повторят несколько раз, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день в Москве и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до утра четверга.

Синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что до конца января сугробы в столице вырастут до полуметра. С начала месяца в городе выпало уже 114% месячной нормы осадков.

24 января главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что на этой неделе в Центральной России ожидаются вызванные циклоном с северо-запада снегопады. Специалист уточнила, что неблагоприятные погодные условия фиксируются в основном на юге и в низовьях Волги.