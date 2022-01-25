В Москве и области продлили предупреждение о гололедице

В Москве и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до утра четверга, 27 января. Об этом во вторник, 25 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать до 11:00 четверга, 27 января, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Аналогичное предупреждение распространяется на Брянскую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Орловскую, Костромскую, Рязанскую, Тверскую, Тамбовскую, Тульскую и Ярославскую области, пишет РИАМО.

Как сообщает «Москва 24», ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве и области вечером 25 января ожидается небольшой снег, ночью снегопад усилится. К вечеру атмосферное давление упадет до 746 мм рт. ст.

Синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что до конца января сугробы в столице вырастут до полуметра. С начала месяца в городе выпало уже 114% месячной нормы осадков.

24 января главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что на этой неделе в Центральной России ожидаются вызванные циклоном с северо-запада снегопады. Специалист уточнила, что неблагоприятные погодные условия фиксируются в основном на юге и в низовьях Волги.