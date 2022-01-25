Макрон рассказал о темах переговоров с Путиным 28 января

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведет телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу, 28 января, и будет добиваться разъяснений относительно намерений России в отношении Украины, сообщает 25 января Reuters.

Макрон выразил надежду, что его телефонный разговор с Путиным в пятницу станет «требовательным диалогом и приведет к получению разъяснений» по ряду вопросов. Такое заявление французский лидер сделал 25 января в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они подтвердили свою позицию о том, что Россия заплатит «высокую цену», если нападет на своего соседа — Украину.

Макрон и Шольц беседовали в преддверии возобновления переговоров в так называемом нормандском формате, в ходе которых политические советники из России, Украины, Франции и Германии встретятся в Париже в среду, 26 января. Представитель России Дмитрий Козак доведет до коллег по переговорам позицию Кремля по ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе встречи у политических советников будет возможность обсудить положение на линии соприкосновения.

НАТО заявило 24 января, что приводит силы в готовность и усиливает Восточную Европу большим количеством кораблей и истребителей. Берлин, однако, отказался последовать примеру других западных стран в отправке Киеву летального оружия для защиты от возможного «российского вторжения».

«Мы многое сделали для активной поддержки экономического и демократического развития на Украине. Мы чувствуем ответственность, например, за то, чтобы Украина оставалась страной-транзитером (газа). Украина знает, что может положиться на Германию», — сказал канцлер Шольц, добавив, что для отказа Германии отправлять смертоносное оружие Украине были исторические причины.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что собирается предложить российскому лидеру Путину свой вариант деэскалации кризиса на Украине. Он также подтвердил, что 26 января в Париже запланирована встреча политических советников «нормандского формата».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. 15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых не раскрываются.

Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.