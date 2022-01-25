Макрон предложит Путину свой вариант деэскалации украинского кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается предложить российскому лидеру Владимиру Путину свой вариант деэскалации кризиса на Украине. Об этом в понедельник, 24 января, сообщило AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Отмечается, что телефонный разговор лидеров двух стран состоится в ближайшие дни.

«Мы озабочены ситуацией и хотим избежать дополнительной неустойчивости», — заявил представитель администрации французского президента.

Он также подтвердил, что 26 января в Париже запланирована встреча политических советников «нормандского формата» (Франция, Германия, Россия и Украина). Делегацию РФ возглавит заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

Ранее в этот день доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе выразил мнение, что политика США в отношении России является «самоубийственной». Он считает, что украинцы и жители Запада несут ответственность з а сложившуюся ситуацию. Именно они позволили силой свергнуть президента Виктора Януковича, который был избран демократическим путем. Также экс-разведчик указал, что после этого Киев приступил к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что США и Европа закрывали глаза. Денесе подчеркнул, что именно твердая позиция России заставила США и НАТО сесть за стол переговоров. По его мнению, американцы поняли, что им не выйти победителями из конфликта.

16 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

До этого, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

В тот же день Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.