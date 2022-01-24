Во Франции назвали политику Запада против России «самоубийством»

Политика США в отношении России является «самоубийственной». Такое мнение выразил доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.

Он считает, что украинцы и жители Запада несут ответственность за сложившуюся ситуацию. Именно они позволили силой свергнуть президента Виктора Януковича, который был избран демократическим путем.

«Запад поощрял и поддерживал этот госпереворот, попирая ценности и правила, которые сам отстаивает по всему миру», — отметил Денесе в колонке для издания Atlantico.

Также экс-разведчик указал, что после этого Киев приступил к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что США и Европа закрывали глаза.

По его словам, «атлантистская русофобия» стала ключевым способом существования для США и НАТО, однако Запад лишь продолжает усиливать напряженность. Он пояснил, что Вашингтон никогда бы не проигнорировал полеты российских самолетов у берегов США.

Денесе подчеркнул, что именно твердая позиция России заставила США и НАТО сесть за стол переговоров. По его мнению, американцы поняли, что им не выйти победителями из конфликта,

Кроме того, Вашингтон стремится оттолкнуть Европу от России и нанести ущерб экономическим ресурсам Москвы. В пример экс-разведчик привел ситуацию с «Северным потоком — 2». Он выразил убеждение, что США не могут допустить того, чтобы европейцы поставили под сомнение целесообразность действий Вашингтона.

«Всё наводит на мысль о том, что Запад с лидером в лице США, похоже, приближается к геополитическому самоубийству», — резюмировал Денесе.

Он считает, что отрицание исторических и географических реалий может обернуться против Запада.

Ранее, 16 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

До этого, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

В тот же день Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.