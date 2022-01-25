Байден заявил об отсутствии планов отправлять войска США на Украину

Президент США Джо Байден заявил об отсутствии у администрации Белого дома намерения направлять и размещать своих военных на Украине. Его слова озвучила на брифинге во вторник, 25 января, официальный представитель американской администрации Джен Псаки.

«Скажу для ясности: у президента нет намерения, интереса или желания отправлять войска в Украину. Мы работаем через НАТО, чтобы усилить поддержку союзников в странах восточного фланга. Ради этого существует НАТО, и мы привержены принципам этого альянса», — заявила она.

На этом же брифинге ранее Псаки уверяла, что в Белом доме не согласились с оценкой Киева происходящего на востоке Украины. Несмотря на заверения главы минобороны страны Алексея Резникова о том, что угрозы «наступления России» не существует, США призывают оценивать «ряд приготовлений» РФ на границе с Украиной и готовиться к противостоянию.

24 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и о якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

В тот же день директор Института международных политических и экономических стратегий «РУССТРАТ» Елена Панина в беседе с «Известиями» назвала токсичными вбросами заявления о «подготовке вторжения» на Украину. Она указала на то, что инициатива информационной войны вокруг Украины всецело принадлежит Западу.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. 15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась.

Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.