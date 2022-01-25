Есть чем скрыть: Запад обдумывает помощь афганцам в обход талибов

В Осло завершились переговоры представителей ряда европейских стран с членами движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Это стало первым случаем приезда новых афганских правителей на Запад с момента их прихода к власти. Встречу инициировала Норвегия в попытке смягчить острый гуманитарный кризис в Афганистане . При этом трехдневные консультации показали: невзирая на вроде бы искреннее желание предотвратить катастрофу в стране, Запад пока не намерен размораживать активы центробанка республики на миллиарды долларов, чего прежде всего представители Кабула добивались в Осло .

Кто о чем, а «Талибан» – о признании

Трехдневные переговоры с представителями «Талибана» во главе с и.о. министра иностранных дел Амиром Ханом Муттаки, прошедшие в Осло 23-25 января, стали первым случаем приглашения новых афганских властей на Запад. И, конечно, посланники движения не преминули представить сам факт переговоров, в которых принимали участие также дипломаты Евросоюза, США, Франции, Великобритании, Германии и Италии, как «шаг к легитимизации афганского правительства этими странами» . По крайней мере, именно так об этом заявил западной прессе один из членов движения Шафиулла Азам.

Есть чем скрыть Абдул Хаким Шарайе, Амир Хан Муттаки, Мутиул Хак Наби Хил и Шарафуддин Муслим на встрече с норвежскими официальными лицами в отеле Soria Moria в Осло Фото: REUTERS/NTB/Stian Lysberg Solum

Приглашающая сторона, впрочем, загодя четко дала понять, что главная цель встреч — решить проблему гуманитарного кризиса в Афганистане, и переговоры на сей счет с талибами отнюдь не означают признания движения . «Но мы должны говорить с де-факто властями страны. Мы не можем позволить политической ситуации привести к еще худшему гуманитарному кризису», — пояснила норвежский министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт. Ради этого в Осло позвали делегацию из 15 членов движения (к слову, визит талибов обошелся принимающей стороне в 7 млн крон, или около €700 тыс., половина из которых ушла на оплату частного самолета из Кабула до столицы Норвегии).

Из-за многолетних войн и конфликтов Афганистан и так был не самой благополучной страной. Но захват власти «Талибаном», пока не признанным ни одним государством мира, существенно обострил гуманитарную ситуацию. Вслед за взятием движением Кабула в середине прошлого августа Запад заморозил активы центрального банка республики (а это около $9,5 млрд, хранящиеся большей частью в банках США) и свернул помощь по линии международных финансовых институтов , которые в недалеком прошлом спонсировали до 80% афганского бюджета.

Это поставило местную экономику на грань коллапса, а население страны — под угрозу голодной смерти. Согласно январскому отчету Международной организации труда, с момента прихода талибов к власти более полумиллиона афганцев потеряли рабочие места. А по оценкам ООН, около 24 млн человек в стране испытывают острую нехватку продовольствия, и сразу 97% 40-миллионного населения рискуют оказаться за чертой бедности в этом году.

Мороз крепчал

На этом фоне главной декларируемой задачей талибов в Осло стало желание добиться разморозки афганских активов. «Из-за голода, из-за смертоносной зимы я думаю, что международному сообществу пора поддержать афганцев, а не наказывать их из-за политических споров» , — заявил агентству Associated Press уже упомянутый Шафиулла Азам.

Но, судя по тому, что по результатам закрытой встречи членов «Талибана» с западными дипломатами 24 января в прессу не просочилось ни строчки об ее итогах, никто и не подумал размораживать активы афганского центробанка. В МИД Норвегии, куда «Известия» обратились с соответствующим вопросом, оперативно не ответили.

Есть чем скрыть Полиция возле отеля Soria Moria Фото: REUTERS/NTB/Terje Bendiksby

Как обозначило ведомство в пресс-релизе, предваряющем встречи в Осло, страна уже много лет ведет диалог с «Талибаном». На прошлой неделе делегация скандинавской страны даже побывала в Кабуле, чтобы воочию оценить масштаб гуманитарного кризиса. А весь последний день переговоров 25 января был посвящен преимущественно двусторонним контактам норвежской дипломатии с талибами. При этом роль первой скрипки в афганских делах и особенно в вопросе разморозки активов, разумеется, продолжили играть США.

— Соединенные Штаты главные в этом процессе, на них все равняются. Их слово будет первым, и если в США будут какие-то подвижки в вопросе активов и финансовой помощи, все остальные тоже подтянутся. А пока в Штатах доминирует позиция непризнания талибов и нежелание размораживать афганские счета . И американцы правильно делают — все равно афганцам эти деньги не достанутся, — отметил в беседе с «Известиями» руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.

Есть чем скрыть Специальный представитель премьер-министра Великобритании по Афганистану Найджел Кейси на встрече в отеле Soria Moria в Осло, Норвегия Фото: REUTERS/NTB/Stian Lysberg Solum

На прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал нарастить помощь Афганистану, но подчеркнул: наиболее целесообразно будет передавать средства независимым лицам и организациям , которые «превратят их в значимые поставки продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости» для нуждающихся афганцев. То есть не напрямую «Талибану». В тех же формулировках 20 января о запуске проектов в Афганистане на сумму €270 млн для поддержки населения страны объявил и ЕС : согласно заявлению, все средства будут направлены агентствам ООН, работающим в Афганистане, а не талибам.

Судя по всему, по такой же формуле помощь афганскому народу была обещана и во время нынешних переговоров.

Выход через новый кризис

При этом «ответы на неотложные гуманитарные и экономические кризисы» в Афганистане стали лишь одним из пунктов, которые Запад намеревался обсудить с талибами. Согласно заявлению Госдепа, в Осло делегация США во главе со спецпредставителем по Афганистану Томом Уэстом собиралась затронуть также «формирование представительной политической системы; проблемы безопасности и борьбы с терроризмом; и права человека, особенно образование для девочек и женщин» .

А тут талибам, которых то и дело обвиняют в расправе над протестующими женщинами и журналистами и даже в избиении людей за белые носки (они одного цвета с флагом «Талибана»), пока похвастаться нечем. Единственной подвижкой — и то на словах — стало данное на этой неделе обещание позволить девочкам посещать школу с конца марта.

Есть чем скрыть Фото: Global Look Press/Saifurahman Safi

— Талибы ни на какие уступки не пойдут, прежде всего потому, что влияние в движении реально принадлежит группе Хаккани , которая ни на какие переговоры не согласна, контролирует силовые структуры и имеет реальную силу на местах, — отметил Андрей Серенко. — И пока эта группа доминирует в Афганистане и внутри «Талибана» романтическая идея американцев о приходе к власти там коалиции, в которую вошли бы относительно умеренные талибы вместе с системными афганскими политиками, не реализуема.