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Есть чем скрыть: Запад обдумывает помощь афганцам в обход талибов

Почему США пока не намерены размораживать активы центробанка республики
Фото: REUTERS/NTB/Stian Lysberg Solum
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Есть чем скрыть: Запад обдумывает помощь афганцам в обход талибов
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2022-01-25 17:17:35
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В Осло завершились переговоры представителей ряда европейских стран с членами движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Это стало первым случаем приезда новых афганских правителей на Запад с момента их прихода к власти. Встречу инициировала Норвегия в попытке смягчить острый гуманитарный кризис в Афганистане. При этом трехдневные консультации показали: невзирая на вроде бы искреннее желание предотвратить катастрофу в стране, Запад пока не намерен размораживать активы центробанка республики на миллиарды долларов, чего прежде всего представители Кабула добивались в Осло.

Кто о чем, а «Талибан» – о признании

Трехдневные переговоры с представителями «Талибана» во главе с и.о. министра иностранных дел Амиром Ханом Муттаки, прошедшие в Осло 23-25 января, стали первым случаем приглашения новых афганских властей на Запад. И, конечно, посланники движения не преминули представить сам факт переговоров, в которых принимали участие также дипломаты Евросоюза, США, Франции, Великобритании, Германии и Италии, как «шаг к легитимизации афганского правительства этими странами». По крайней мере, именно так об этом заявил западной прессе один из членов движения Шафиулла Азам.

Есть чем скрыть
Абдул Хаким Шарайе, Амир Хан Муттаки, Мутиул Хак Наби Хил и Шарафуддин Муслим  на встрече с норвежскими официальными лицами в отеле Soria Moria в Осло

Абдул Хаким Шарайе, Амир Хан Муттаки, Мутиул Хак Наби Хил и Шарафуддин Муслим на встрече с норвежскими официальными лицами в отеле Soria Moria в Осло

Фото: REUTERS/NTB/Stian Lysberg Solum
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Приглашающая сторона, впрочем, загодя четко дала понять, что главная цель встреч — решить проблему гуманитарного кризиса в Афганистане, и переговоры на сей счет с талибами отнюдь не означают признания движения. «Но мы должны говорить с де-факто властями страны. Мы не можем позволить политической ситуации привести к еще худшему гуманитарному кризису», — пояснила норвежский министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт. Ради этого в Осло позвали делегацию из 15 членов движения (к слову, визит талибов обошелся принимающей стороне в 7 млн крон, или около €700 тыс., половина из которых ушла на оплату частного самолета из Кабула до столицы Норвегии).

Из-за многолетних войн и конфликтов Афганистан и так был не самой благополучной страной. Но захват власти «Талибаном», пока не признанным ни одним государством мира, существенно обострил гуманитарную ситуацию. Вслед за взятием движением Кабула в середине прошлого августа Запад заморозил активы центрального банка республики (а это около $9,5 млрд, хранящиеся большей частью в банках США) и свернул помощь по линии международных финансовых институтов, которые в недалеком прошлом спонсировали до 80% афганского бюджета.

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Это поставило местную экономику на грань коллапса, а население страны — под угрозу голодной смерти. Согласно январскому отчету Международной организации труда, с момента прихода талибов к власти более полумиллиона афганцев потеряли рабочие места. А по оценкам ООН, около 24 млн человек в стране испытывают острую нехватку продовольствия, и сразу 97% 40-миллионного населения рискуют оказаться за чертой бедности в этом году.

Мороз крепчал

На этом фоне главной декларируемой задачей талибов в Осло стало желание добиться разморозки афганских активов. «Из-за голода, из-за смертоносной зимы я думаю, что международному сообществу пора поддержать афганцев, а не наказывать их из-за политических споров», — заявил агентству Associated Press уже упомянутый Шафиулла Азам.

Но, судя по тому, что по результатам закрытой встречи членов «Талибана» с западными дипломатами 24 января в прессу не просочилось ни строчки об ее итогах, никто и не подумал размораживать активы афганского центробанка. В МИД Норвегии, куда «Известия» обратились с соответствующим вопросом, оперативно не ответили.

Есть чем скрыть
Полиция возле отеля Soria Moria

Полиция возле отеля Soria Moria

Фото: REUTERS/NTB/Terje Bendiksby
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Как обозначило ведомство в пресс-релизе, предваряющем встречи в Осло, страна уже много лет ведет диалог с «Талибаном». На прошлой неделе делегация скандинавской страны даже побывала в Кабуле, чтобы воочию оценить масштаб гуманитарного кризиса. А весь последний день переговоров 25 января был посвящен преимущественно двусторонним контактам норвежской дипломатии с талибами. При этом роль первой скрипки в афганских делах и особенно в вопросе разморозки активов, разумеется, продолжили играть США.

Соединенные Штаты главные в этом процессе, на них все равняются. Их слово будет первым, и если в США будут какие-то подвижки в вопросе активов и финансовой помощи, все остальные тоже подтянутся. А пока в Штатах доминирует позиция непризнания талибов и нежелание размораживать афганские счета. И американцы правильно делают — все равно афганцам эти деньги не достанутся, — отметил в беседе с «Известиями» руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.

Есть чем скрыть
Специальный представитель премьер-министра Великобритании по Афганистану Найджел Кейси на встрече в отеле Soria Moria в Осло, Норвегия

Специальный представитель премьер-министра Великобритании по Афганистану Найджел Кейси на встрече в отеле Soria Moria в Осло, Норвегия

Фото: REUTERS/NTB/Stian Lysberg Solum

На прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал нарастить помощь Афганистану, но подчеркнул: наиболее целесообразно будет передавать средства независимым лицам и организациям, которые «превратят их в значимые поставки продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости» для нуждающихся афганцев. То есть не напрямую «Талибану». В тех же формулировках 20 января о запуске проектов в Афганистане на сумму €270 млн для поддержки населения страны объявил и ЕС: согласно заявлению, все средства будут направлены агентствам ООН, работающим в Афганистане, а не талибам.

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Судя по всему, по такой же формуле помощь афганскому народу была обещана и во время нынешних переговоров.

Выход через новый кризис

При этом «ответы на неотложные гуманитарные и экономические кризисы» в Афганистане стали лишь одним из пунктов, которые Запад намеревался обсудить с талибами. Согласно заявлению Госдепа, в Осло делегация США во главе со спецпредставителем по Афганистану Томом Уэстом собиралась затронуть также «формирование представительной политической системы; проблемы безопасности и борьбы с терроризмом; и права человека, особенно образование для девочек и женщин».

А тут талибам, которых то и дело обвиняют в расправе над протестующими женщинами и журналистами и даже в избиении людей за белые носки (они одного цвета с флагом «Талибана»), пока похвастаться нечем. Единственной подвижкой — и то на словах — стало данное на этой неделе обещание позволить девочкам посещать школу с конца марта.

Есть чем скрыть
афганистан талибы
Фото: Global Look Press/Saifurahman Safi
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Талибы ни на какие уступки не пойдут, прежде всего потому, что влияние в движении реально принадлежит группе Хаккани, которая ни на какие переговоры не согласна, контролирует силовые структуры и имеет реальную силу на местах, — отметил Андрей Серенко. — И пока эта группа доминирует в Афганистане и внутри «Талибана» романтическая идея американцев о приходе к власти там коалиции, в которую вошли бы относительно умеренные талибы вместе с системными афганскими политиками, не реализуема.

Выход из нынешнего стратегического тупика, хоть и не совсем бескровный, может, по мысли эксперта, наметиться весной. К этому времени многие наблюдатели предрекают подъем антиталибского сопротивления и одновременно активизацию боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), проникнувших уже в десятки афганских провинций. И если нынешние власти Афганистана выдержат этот двойной удар, подтвердив контроль над страной, при этом усилив внутри движения относительно умеренные позиции, ситуация в мире начнет меняться в пользу «Талибана», резюмировал Андрей Серенко.

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