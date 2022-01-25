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Bloomberg рассказал, что будет в ответе США по гарантиям безопасности России

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США намерены в ответ на российские предложения по гарантиям безопасности обозначить области, в которых они могут отреагировать на обеспокоенность РФ. Об этом 25 января пишет агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя ЕС.

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Он отметил, что США координируются с Евросоюзом и НАТО по письменному ответу на российские предложения по безопасности.

«В ответе вряд ли будет подробное обсуждение требований, но в нем будут изложены области, в которых, по мнению западных союзников, они могут отреагировать на обеспокоенности России, а также действия России, которые вызывают обеспокоенность у Европы», — сказал собеседник агентства», — пояснил представитель ЕС.

Также в ответе будут перечислены и действия РФ, вызывающие обеспокоенность Европы.

Днем ранее представитель Госдепа объявил о том, что Белый дом не собирается идти на уступки России в вопросах безопасности, так как ждет ответных действий, добавив, что только это может гарантировать прогресс в переговорном процессе.

Как подчеркнул первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, данное заявление свидетельствует о продолжающейся истерике Штатов из-за предложений РФ.

Ранее, 21 января, заместитель МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет принимать «серьезные политические решения», если ответ США и НАТО по гарантиям безопасности будет разочаровывающим.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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