В СФ оценили слова о нежелании США идти на уступки по гарантиям безопасности

Слова представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что Вашингтон не собирается идти на уступки, свидетельствуют о продолжающейся истерике Штатов из-за предложенных РФ гарантий безопасности. Об этом во вторник, 25 января, заявил «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«У американцев продолжается истерика по поводу наших предложений по безопасности. Уж что только они ни придумывали, какие только выступления ни делали. В общем-то любым путем пытаются нас обмануть, что они делали на протяжении последних 30 лет. Позиция России непреклонна. Об этом говорил наш президент [Владимир Путин], это подтвердил наш министр иностранных дел [Сергей Лавров]», — отметил он.

Джабаров напомнил, что Москва ждет письменного ответа от Вашингтона, чтобы дальше принимать решения в соответствии с теми задачами и планами, которые стоят перед РФ.

Накануне представитель Госдепа объявил о том, что Белый дом не собирается идти на уступки России в вопросах безопасности, так как ждет ответных действий, добавив, что только это может гарантировать прогресс в переговорном процессе.

Представитель Белого дома Джен Псаки заверила, что Вашингтон продолжит укреплять восточный фланг НАТО и не собирается оставлять союзников, которых Штаты заверяли в поддержке. Она добавила, что президент США Джо Байден уверен в якобы способности России развернуть военные действия против Украины «в любой момент».

24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

14 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.