Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали деятельность у границ Крыма. Об этом 25 января заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

«Украинская военщина закопошилась на ближних подступах к Крыму, а комик, исполняющий роль президента, заявляет, что наш полуостров они «не забудут», — отметил политик в ходе заседания президиума парламента Крыма.

По его словам, республике «надо готовиться к очередному проявлению по нашему адресу украинской «любви».

Как продолжил глава крымского парламента, НАТО придвигает контингент ближе к российским границам и «накачивает Украину оружием». Ситуация непростая, напряженная и требует повышенной бдительности, сказал он.

«Наш МИД предупреждает о готовящихся провокациях на Донбассе с целью втянуть Россию в войну», — добавил Константинов, отметив, что конфликт может быть выгоден «шоу-режиму» украинского лидера Владимира Зеленского.

22 января Зеленский заявил, что несмотря на то что Донбасс и Крым оторваны от Украины, они «очень скоро, не через века» вернутся в состав страны, после чего будет провозглашен акт об объединении с этими территориями. По его словам, страна будет отмечать это событие ежегодно.

21 января ВСУ провели около Крыма учения с использованием реактивных систем залпового огня «Град». Маневры прошли на одном из полигонов в Херсонской области. Военные отрабатывали действия по уничтожению техники и живой силы.

В начале января Киев перекрыл часть акватории Черного моря в районе Одессы, чтобы провести военные учения.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.