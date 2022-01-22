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Зеленский пообещал провозгласить акт объединения с Донбассом и Крымом

Зеленский: Донбасс и Крым очень скоро вернутся в состав Украины
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Несмотря на то что Донбасс и Крым оторваны от Украины, они «очень скоро, не через века» вернутся в состав страны, после чего будет провозглашен акт об объединении с этими территориями. Об этом заявил в субботу, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский.

На Украине 22 января отмечается государственный праздник — День соборности. В 1919 году Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика (УНР и ЗУНР) были преобразованы в одно государство. Однако после захвата ЗУНР летом того же года УНР прекратила свое существование осенью 1920-го.

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В свою очередь, Зеленский во время рабочей поездки в Запорожье напомнил, что около 100 лет назад был провозглашен Акт объединения, когда соединились оторванные столетиями друг от друга части Украины.

«Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины. , к сожалению, уже очень давно — восьмой год подряд. Я знаю, мы точно будем вместе и уверен: очень скоро, не через века. И в Донецке, и в Крыму мы обязательно провозгласим новый акт объединения и будем отмечать это ежегодно», — сказал Зеленский.

Накануне глава военно-морских сил ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах сообщил, что принадлежность полуострова России — «это факт». По его словам, Крым никогда не вернется в состав Украины.

Спустя день МИД Украины выступил с требованием к правительству ФРГ публично опровергнуть высказывания командующего ВМС страны. Пресс-секретарь украинского ведомства Олег Николенко указал на то, что такие высказывания поощряют суверенитет и территориальную целостность Украины и стимулируют усилия по деэскалации ситуации в области безопасности в Европе.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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