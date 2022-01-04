Украина закрыла часть Черного моря для проведения военных учений
Украина перекрыла часть акватории Черного моря в районе Одессы на 4 января, чтобы провести военные учения. Об этом сообщил в понедельник, 3 января, Тelegram-канал «Милитарист» со ссылкой на уведомление НОТАМ — извещение летному составу.
Ранее, 27 декабря, сообщалось, что разведывательный Boeing E-8C Военно-воздушных сил (ВВС) США 27 декабря приблизился к российско-украинской границе.
Модификация воздушного судна предполагает выполнение задач боевого управления и целеуказания, оно способно отслеживать наземные цели. Ранее данный борт не применялся для выполнения подобных вылетов на территории Украины.
9 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что стратегическая авиация США увеличила количество полетов у восточных границ России. Он отметил, что, в частности, американцы тренируют пуски крылатых ракет.
30 ноября российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Президент отметил, что в 20 км от границы РФ летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие, а возможно, и ядерное.
При этом, когда Россия перекрыла акваторию Черного моря для судоходства военных кораблей иностранных государств с вечера 24 апреля по вечер 31 октября, такое решение на Западе восприняли резко негативно, заявив, что Москва нагнетает обстановку вблизи Украины.