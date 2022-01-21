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ВСУ провели вблизи границы с Крымом учения с применением систем «Град»

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Учения с использованием реактивных систем залпового огня «Град» вблизи границы с Крымом провели Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 21 января сообщает агентство УНИАН.

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Уточняется, что учения прошли на одном из полигонов в Херсонской области. Военные отрабатывали действия по уничтожению техники и живой силы.

По сведениям агентства, реактивная батарея совершила марш в район проведения тренировок, осуществила развертывание в боевой порядок и выполнила мероприятия по подготовке к стрельбе и управлению огнем.

4 января сообщалось, что учения вблизи границы с Крымом провели украинские военные-разведчики.

Согласно заявлению командования объединенных сил ВСУ, разведчики «тренировались давать врагу отпор на близком расстоянии».

Помимо этого, отмечалось, что военные отработали элемент ближнего боя «налет». Такой способ подразумевает атаку разведчиков на объект с целью захвата документации и вооружения.

Также 4 января Украина перекрыла часть акватории Черного моря в районе Одессы, чтобы провести военные учения.

В сентябре на Украине прошли военные учения при участии стран НАТО. В них приняли участие 15 государств.

30 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Он напомнил, что в 20 км от границы страны летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие.

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