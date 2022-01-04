Украинские военные-разведчики провели учения возле Крыма
Украинские военные-разведчики провели учения вблизи границы с Крымом. Об этом во вторник, 4 января, сообщили в пресс-службе командования объединенных сил ВС Украины в Facebook.
Согласно заявлению военных, разведчики «тренируются давать врагу отпор на близком расстоянии».
«После выдвижения на рубеж открытия огня бойцы передвигались на поле боя разными способами, взаимно прикрывая друг друга. Такой метод позволяет вести прицельный огонь из разных положений и одновременно вести разведку противника и местности», — рассказал офицер группировки войск, подполковник Кирилл Холявко.
Он также отметил, что военные отработали элемент ближнего боя «налет». Такой способ подразумевает атаку разведчиков на объект с целью захвата документации и вооружения.
Также 4 января Украина перекрыла часть акватории Черного моря в районе Одессы, чтобы провести военные учения.
30 ноября президент РФ Владимир Путин отметил, что РФ озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Президент подчеркнул, что в 20 км от границы РФ летали иностранные бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие, а возможно, и ядерное.