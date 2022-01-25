Диетолог рассказала о рационе при «Омикрон»-штамме

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала о правильном рационе для пациентов, у которых диагностировали «Омикрон»-штамм коронавируса.

В беседе с «Москвой 24» во вторник, 25 января, медик посоветовала воздержаться от соленого, сладкого, копченого, а также от употребления алкогольных напитков, поскольку все это замедляет процесс выздоровления.

Она указала на то, что все рафинированные продукты имеют низкую питательную ценность, в них содержатся компоненты, которые «будут напрягать иммунную систему» и отвлекать организм от борьбы с вирусом.

Диетолог подчеркнула, что пища должна быть исключительно натуральной, с максимальным содержанием минералов, витаминов, а также обладать высокой питательной ценностью, пишет RT. Так, жиры, белки и углеводы можно получить из овощей, фруктов и зерновых.

В частности, ускорить выздоровление помогут кисломолочные продукты из-за содержания в них полезных веществ, пишет Life.ru. Специалист предупредила, что если же у пациента имеется непереносимость лактозы, то они могут нагрузить иммунную систему.

В конце декабря врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, как нужно питаться, чтобы быстро восстановиться после перенесенного COVID-19. По словам специалиста, переболевшим этой болезнью стоит употреблять витамины и больше белка. Однако программу питания следует подбирать индивидуально, учитывая возможное наличие хронических заболеваний.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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