Министр обороны Украины заявил о невысокой вероятности вторжения РФ в ближайшее время

Данные об угрозе вторжения России на Украину в ближайшее время отсутствуют. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников.

«Сегодня по состоянию на настоящий момент не создано ни одной ударной группировки Вооруженными силами РФ, что бы говорило о том, что завтра они пойдут в наступление», — сказал он в эфире программы «Свобода слова», которая транслировалась на телеканале ICTV в ночь на 25 января.

По словам министра, сценарий наступления РФ на Украину в ближайшее время маловероятен, вероятность нападения 20 февраля, в день окончания Олимпийских игр в Пекине, Резников оценил как «невысокую».

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

По его мнению, о ситуации на Украине и о якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

В тот же день директор Института международных политических и экономических стратегий «РУССТРАТ» Елена Панина в беседе с «Известиями» назвала токсичными вбросами заявления о «подготовке вторжения» на Украину. Она указала на то, что инициатива информационной войны вокруг Украины всецело принадлежит Западу.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. 15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась.

Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.