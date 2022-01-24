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Посол Антонов прокомментировал данные об эвакуации российских дипломатов

Антонов опроверг информацию об эвакуации российских дипломатов из посольства в Вашингтоне
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Посол России в США Анатолий Антонов 24 января прокомментировал информацию о том, что российское посольство в Вашингтоне эвакуирует дипломатов из-за ситуации вокруг Украины. Он назвал эти сведения «несусветной ложью».

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«Это несусветная ложь. Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции», — приводит слова Антонова российское дипмиссия на официальной странице в Facebook.

Российский посол добавил, что главной задачей российской дипломатии на текущей неделе станет получение письменных ответов от американской стороны на предложения РФ, которые были выдвинуты ранее о гарантиях безопасности. Их реализация позволит стабилизировать ситуацию в Европе, подчеркнул Антонов.

21 января Антонову пришлось опровергнуть еще одно заявление США о российской дезинформации по Украине. Он прокомментировал серию материалов, опубликованных Госдепартаментом 20 января, о якобы ведущейся Россией кампании по дезинформации.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявления Государственного департамента США о присутствии дезинформации в российских СМИ относительно ситуации на Украине являются проявлениями нечеловеческой лжи и глупости, а само внешнеполитическое ведомство больше похоже на «министерство правды».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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