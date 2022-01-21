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Захарова уличила Госдеп в «нечеловеческой лжи и глупости»

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Заявления Государственного департамента США о присутствии дезинформации в российских СМИ относительно ситуации на Украине являются проявлениями нечеловеческой лжи и глупости, а само внешнеполитическое ведомство больше похоже на «министерство правды». Соответствующее заявление в пятницу, 21 января, сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Там есть пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости. Чего здесь больше — вранья или безграмотности — даже разбираться не хочу. Знаю одно наверняка: такое могло опубликовать только «министерство правды», — отметила она в Telegram.

В первую очередь Захарова назвала шедевральным обвинение Госдепа в фиктивности утверждения Кремля, что «передислокации российских вооруженных сил на территории РФ является передислокацией российских вооруженных сил на российской территории».

Кроме того, ее удивил тезис, что «не имеется достоверных сообщений о том, что какие-либо этнические русские или русскоговорящие подвергаются угрозам со стороны правительства Украины».

Помимо этого, представитель российского внешнеполитического ведомства высмеяла аргумент Госдепа, якобы подтверждающий факт отсутствия какого-либо окружения России базами НАТО.

«Доказательство американские дипломаты приводят гениальное: из 20 тыс. км сухопутной российской границы только 1,2 тыс. км приходится на границу с НАТО; из 14 соседей России по суше только пять — члены НАТО. Какое же это окружение, когда из него можно выйти», — заключила Мария Захарова.

Днем ранее на сайте Госдепа США появилась статья, содержащая якобы фейки в российских СМИ. Говорилось, в частности, о том, что вымыслом является информация о провокации Западом конфликта с Украиной, фикцией были названы публикации о передислокации российских войск на своей собственной территории, а также о планах США совершить атаки с применением химического оружия в Донбассе.

В этот же день Захарова заявила, что говорят о подготовке наступления России на Украину с целью создания фона для американских масштабных военных провокаций.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. Как подчеркивал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он отметил, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

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