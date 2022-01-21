Госдеп назвал вымыслом заявления о провокации Западом конфликта с Украиной

Информация в российских СМИ о том, что страны Запада подталкивают Украину к конфликту с Россией, является вымыслом. Соответствующее заявление сделали в четверг, 20 января, в Госдепе США.

«Вымысел: Запад подталкивает Украину к конфликту», — говорится на сайте Госдепа.

При этом в американском внешнеполитическом ведомстве считают, что нынешний кризис якобы спровоцировали российские власти, «разместив более 100 тыс. военнослужащих на границе с Украиной, при этом никаких военных действий на украинской стороне границы не проводилось».

Кроме того, фикцией, по мнению Вашингтона, является и информация о том, что развертывание РФ вооруженных сил на границе с Украиной связано с «простой передислокацией войск на своей собственной территории».

Госдеп называет выдумкой российских СМИ и заявления о том, что США планировали атаки с применением химического оружия в Донбассе.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер ФРГ Олаф Шольц выразили готовность принять меры против России в случае «эскалации агрессии» на границе с Украиной.

Также в четверг Шольц предложил России оценить выгоду от сотрудничества с Западом и признать, что силовое решение конфликта на Украине невозможно. Шольц также сообщил о готовности Германии защитить Украину от «российской агрессии».

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Ранее, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».