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Посол РФ ответил на заявление США о российской дезинформации по Украине

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал голословными заявления США о российской дезинформации по Украине.

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Таким образом он прокомментировал серию материалов, опубликованных Госдепартаментом 20 января, о якобы ведущейся Россией кампании по дезинформации относительно ситуации на Украине.

«Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их «мифами российской пропаганды», — цитирует пресс-служба дипмиссии в Twitter Антонова.

Посла удивил в первую очередь масштаб «словесных интервенций», к которым прибегают в Соединенных Штатах накануне встречи глав российского и американского внешнеполитических ведомств в Женеве.

«Складывается впечатление, что в США заранее готовят почву для того, чтобы свести дискуссию о гарантиях безопасности в Европе к пресловутой «российской агрессии» против Украины», — предположил глава дипломатической миссии в Вашингтоне.

Кроме того, в ответ на продолжающиеся обвинения Штатов о якобы наращивании российской агрессии Антонов заявил, что Россия вправе сама решать, где и как дислоцировать свои вооруженные силы, а также проводить учения, в том числе совместные с союзниками.

Также дипломат высказался насчет расширения Североатлантического альянса (НАТО) и размещения на новых территориях современной военной инфраструктуры.

«Всё это делается для силового подкрепления конфронтационной риторики НАТО и потенциально может быть задействовано для ускорения доставки тяжелой военной техники и личного состава ВС стран — членов блока к границам нашей страны. В странах Восточной Европы строятся полигоны и объекты долговременного складирования вооружений. Обеспечиваются возможности для наращивания иностранного военного присутствия», — рассказал он.

В тот же день, 21 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявления Государственного департамента США о присутствии дезинформации в российских СМИ относительно ситуации на Украине являются проявлениями нечеловеческой лжи и глупости, а само внешнеполитическое ведомство больше похоже на «министерство правды».

Помимо этого, представитель российского внешнеполитического ведомства высмеяла аргумент Госдепа, якобы подтверждающий факт отсутствия какого-либо окружения России базами НАТО.

Днем ранее на сайте Госдепа США появилась статья, содержащая якобы фейки в российских СМИ. Говорилось, в частности, о том, что вымыслом является информация о провокации Западом конфликта с Украиной, фикцией были названы публикации о передислокации российских войск на своей собственной территории, а также о планах США совершить атаки с применением химического оружия в Донбассе.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. Как подчеркивал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он отметил, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

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