Меры в меру: бизнесу помогли на 120 млрд рублей из-за локдауна в ноябре

Безвозмездные гранты бизнесу в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на зарплату сотрудникам из-за ноябрьского локдауна обошлись бюджету в 30,5 млрд рублей. Сумма заключенных льготных кредитов под 3% оказалась на уровне 88,7 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в Минэкономразвития . Таким образом, прямая и косвенная поддержка бизнеса составила почти 120 млрд рублей. Дополнительная помощь для бизнеса будет рассматриваться, исходя из эпидемиологической ситуации и введения ограничений, федеральный локдаун сейчас не обсуждается, уточнили в министерстве . Малый бизнес и эксперты предлагают списать льготные кредиты и проценты по ним, соответствующая инициатива уже направлена в правительство.

Проверенные решения

Последний на данный момент комплекс федеральных мер поддержки наиболее пострадавших отраслей был анонсирован в октябре 2021 года перед введением нерабочих дней (30 октября – 7 ноября 2021-го) . Во-первых, было возобновлено льготное банковское кредитование под 3% годовых при условии сохранения не менее 90% штата (программа ФОТ 3.0). Такая мера уже применялась с марта по июль прошлого года. Максимальный объем займа равнялся одному МРОТу, умноженному на число сотрудников и на 12 месяцев. Во-вторых, из бюджета бизнесу выплачивались гранты в размере одного МРОТа на каждого работника. Аналогичная мера также уже использовалась весной прошлого года.

Меры в меру Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

С помощью грантов предполагалось обеспечить начисление зарплат, а займы могли использоваться в случае нехватки средств на уплату налогов, аренды и коммунальных платежей. Всего в ноябре и декабре прямая помощь из бюджета в виде грантов и косвенная в виде льготных банковских кредитов составила почти 120 млрд рублей.

Льготными кредитами под 3% воспользовались почти 26,3 тыс. предприятий общепита, стоматологий, салонов красоты, фитнес-центров и других , сообщили в Минэкономразвития. Благодаря программе малый бизнес смог дополнительно привлечь 88,7 млрд заемного капитала и таким образом поддержать более 600 тыс. работников , уточнили в ведомстве. Стоимость субсидирования для федерального бюджета пока оценить сложно, так как оно растянуто на 1,5 года и зависит от выполнения нормативов по занятости, пояснили в Минэке и «Опоре России».

Кроме того, для 13,5 тыс. компаний, которые взяли займы летом 2021 года в рамках первого этапа ФОТ 3.0, была снижена кредитная нагрузка за счет продления срока погашения до одного года , добавили в Минэке.

Грантами, в свою очередь, воспользовались более полумиллиона (544 тыс.) предприятий МСП, включая индивидуальных предпринимателей. Суммарно бизнесу было выплачено более 30,5 млрд рублей .

Меры в меру Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В министерстве заверили, что в настоящий момент введение локдауна в масштабах всей страны не рассматривается.

— Дополнительные меры поддержки для бизнеса будут обсуждаться, исходя из развития санэпидситуации в регионах и введения отдельных элементов ограничений, — указали в Минэке.

По оценкам министерства, в сегменте МСП ситуация с выручкой стабилизировалась, постепенно восстанавливается деловая активность . По словам источника «Известий» в кабмине, поправки в постановление правительства №1513 о правилах предоставления грантов МСП и социально ориентированным НКО в случае нерабочих дней и ограничений уже готовятся .

Кому добавки?

По статистике Федеральной налоговой службы (ФНС), за 2021 год общее число МСП выросло на 3,2% — с 5,69 до 5,87 млн. Вместе с тем количество малых предприятий сократилось на 1,9%. При этом численность работников в сегменте МСП упала более чем на 5%, или почти на 830 тыс.

Механизм поддержки бизнеса уже отработан, все заинтересованные представители пострадавших отраслей смогли ею воспользоваться, отметил в беседе с «Известиями» президент «Опоры России» Александр Калинин . Также бизнес просил дополнительно расширить перечень пострадавших отраслей — туда можно было бы включить непродовольственную розницу, но такой шаг привел бы к двукратному удорожанию пакета помощи, пояснил Александр Калинин. По его оценке, лишь 1,5 млн субъектов МСП из 5,9 млн отнесены к пострадавшим и, соответственно, могут рассчитывать на поддержку.

Сложнее всего сейчас приходится сегменту микробизнеса, поскольку он обладает меньшими компетенциями и запасом прочности . Ранее «Известия» сообщали со ссылкой на исследование ПСБ и «Опоры России», что 40% микропредпринимателей в декабре заявили о сокращении выручки.

«Опора России» фиксирует такую же ситуацию в последние недели вследствие наложения двух негативных тенденций. С одной стороны, наблюдается традиционно пониженный посленовогодний спрос, а с другой — резкое увеличение заболеваемости ковидом.

Меры в меру Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Сейчас вроде ограничительных мер нет, но, поскольку большое количество заболеваний, гораздо меньше людей ходят в торговые центры, рестораны , — констатировал Александр Калинин.

В связи с этим «Опора России» предложила правительству списать льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 и проценты по ним компаниям, выполняющим обязательства по сохранению занятости на уровне 90%. Соответствующее письмо (есть у «Известий») на прошлой неделе было направлено главе Минэка Максиму Решетникову и в аппарат правительства . В Минэкономразвития сообщили, что получили письмо и рассмотрят предложение в установленном порядке. В пресс-службе кабмина также подтвердили, что получили обращение «Опоры России».

Целесообразны дополнительные меры поддержки с акцентом на небольшой бизнес, считает руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Намёткин. Ввиду строгих отраслевых критериев, по оценке правительства, ФОТ 3.0 охватила 3 млн человек — лишь около 20% занятых в МСП, обратил внимание аналитик. В условиях серьезно возросшей долговой нагрузки, падения рентабельности (в том числе из-за высокой инфляции) нужно рассмотреть возможность запуска аналога программы ФОТ 2.0, когда была предоставлена возможность списания всей суммы кредита и процентов по нему при условии сохранения 90% персонала, согласился эксперт.