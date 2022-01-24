Пашинян заявил о готовности подписать соглашение о мире с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник, 24 января, заявил, что власти страны готовы подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

«Армения не против мирного соглашения с Азербайджаном, но это соглашение должно быть составлено, сформулировано. Это является предметом переговоров. Армения готова к переговорам», — заявил Пашинян на пресс-конференции.

Он добавил, что еще в 1992 году Армения и Азербайджан ратифицировали в парламентах документы о признании территориальной целостности и неприкосновенности границ двух государств.

«Но всё же множество вопросов и нюансов остаются нерешенными, и для этого нужны переговоры», — подчеркнул премьер-министр.

8 января вооруженные силы Азербайджана заявили, что ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на кяльбаджарском направлении, применив крупнокалиберное оружие.

15 декабря советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность напряженностью между Арменией и Азербайджаном.

За день до этого лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев заверили Евросоюз в приверженности реализации договоренностей по Карабаху, достигнутых при посредничестве России.

26 ноября в Сочи прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, Алиева и Пашиняна. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление. В нем указано, что стороны условились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.