Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность напряженностью между Арменией и Азербайджаном. Об этом стало известно в среду, 15 декабря.

«Господин Салливан выразил приверженность США миру, безопасности и процветанию в Армении и в регионе Южного Кавказа. Он выразил обеспокоенность продолжающейся напряженностью между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул, что передвижения военных вблизи не подвергшихся демаркации границ являются безответственными и провокационными», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома по итогам встречи Салливана с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Он также подчеркнул, что «США намерены продолжать поддерживать меры по выстраиванию доверия и региональному примирению как в двустороннем порядке, так и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ».

Кроме того, советник Джо Байдена приветствовал сообщение о назначении спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений между двумя странами, заочно поблагодарил премьер-министра Армении Никола Пашиняна за участие в «саммите за демократию» в Вашингтоне и заявил о поддержке реформ и экономического развития Армении.

14 декабря лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев заверили Евросоюз в приверженности реализации договоренностей по Карабаху, достигнутых при посредничестве России. Председатель Евросовета Шарль Мишель отметил, что гуманитарные жесты обеих сторон будут способствовать укреплению доверия между странами и помогут создать условия для примирения и мира.