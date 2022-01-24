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Суд арестовал подозреваемую в убийстве своей семьи в Омской области девочку

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Суд арестовал девочку, которую подозревают в том, что она «заказала» знакомому убийство своей семьи в Омской области. По данным «Известий», подростка заключили под стражу на два месяца.

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Также 24 января по данному делу был арестован 17-летний Александр С.

О задержании подростков стало известно накануне. Подозреваемые в убийстве семьи из трех человек признались в совершенном преступлении.

По версии следствия, дочь погибшей женщины Анна подговорила своего парня убить ее мать и отчима, которые были против их дружбы, из-за чего в семье были неприязненные отношения.

Следователи полагают, что для убийства молодой человек взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных. Ночью он с заднего двора через открытую заранее второй подозреваемой дверь пробрался в дом, где убил ножом спящих взрослых, а также 10-летнюю девочку, страдающую заболеванием опорно-двигательной системы.

После убийства, по мнению правоохранителей, 14-летняя подозреваемая, взяв с собой шестилетнего брата, убежала к соседям и рассказала, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей. Она также предоставила полицейским заведомо ложные сведения о внешности якобы вломившегося в дом.

Однако следователи выяснили, что девочка скрывает обстоятельства убийства родственников, а также лицо, его совершившее.

Тела трех человек — 38-летнего Романа Б., 35-летней Александры И. и их 10-летней дочери-инвалида — были обнаружены утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Омской области.

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