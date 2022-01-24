Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Стрельбу в университете Гейдельберга устроил студент вуза
Общество
Роскомнадзор потребовал снять блокировку YouTube-канала «Русского радио»
Спорт
Боец Макс Топор заявил о намерении отправить Новоселова на пенсию
Армия
Корабли Балтийского флота вышли на учения в море
Экономика
Стоимость газа в Европе поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб. м
Культура
В Москве откроют для посещения дом братьев Третьяковых
Мир
Германия усилит участие в авиапатрулировании НАТО в Румынии
Мир
Мужчина долетел из ЮАР в Амстердам в отсеке шасси грузового лайнера
Мир
Дипломаты из Восточной Европы подрались в ресторане в Берлине
Мир
Новым председателем ПАСЕ избран нидерландский сенатор Тини Кокс

Суд арестовал подозреваемого в убийстве семьи в Омской области подростка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд 24 января арестовал 17-летнего Александра С., подозреваемого в убийстве семьи в Омской области.

Новогодний кошмар: в Костроме педофилы убили пятилетнюю девочку
Ребенка похитили на улице средь бела дня

Ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе.

Ранее в этот день подростки, подозреваемые в убийстве семьи из трех человек, признались в совершенном преступлении.

По версии следствия, дочь погибшей женщины Анна подговорила своего парня убить ее мать и отчима, которые были против их дружбы, из-за чего в семье были неприязненные отношения.

Как удалось выяснить следователям, для убийства парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных. Ночью он с заднего двора через открытую заранее второй подозреваемой дверь пробрался в дом, где убил ножом спящих взрослых, а также 10-летнюю девочку, страдающую заболеванием опорно-двигательной системы.

После убийства 14-летняя подозреваемая, взяв с собой шестилетнего брата, убежала к соседям и рассказала, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей. Она также предоставила полицейским заведомо ложные сведения о внешности якобы вломившегося в дом.

Однако следователи выяснили, что девочка скрывает обстоятельства убийства родственников, а также лицо, его совершившее.

На допросах подростки сознались в содеянном, 17-летний парень подробно рассказал о случившемся.

Тела трех человек — 38-летнего Романа Б., 35-летней Александры И. и их 10-летней дочери-инвалида — были обнаружены утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Омской области.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022