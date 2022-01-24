Суд арестовал подозреваемого в убийстве семьи в Омской области подростка

Суд 24 января арестовал 17-летнего Александра С., подозреваемого в убийстве семьи в Омской области.

Ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе.

Ранее в этот день подростки, подозреваемые в убийстве семьи из трех человек, признались в совершенном преступлении.

По версии следствия, дочь погибшей женщины Анна подговорила своего парня убить ее мать и отчима, которые были против их дружбы, из-за чего в семье были неприязненные отношения.

Как удалось выяснить следователям, для убийства парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных. Ночью он с заднего двора через открытую заранее второй подозреваемой дверь пробрался в дом, где убил ножом спящих взрослых, а также 10-летнюю девочку, страдающую заболеванием опорно-двигательной системы.

После убийства 14-летняя подозреваемая, взяв с собой шестилетнего брата, убежала к соседям и рассказала, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей. Она также предоставила полицейским заведомо ложные сведения о внешности якобы вломившегося в дом.

Однако следователи выяснили, что девочка скрывает обстоятельства убийства родственников, а также лицо, его совершившее.

На допросах подростки сознались в содеянном, 17-летний парень подробно рассказал о случившемся.

Тела трех человек — 38-летнего Романа Б., 35-летней Александры И. и их 10-летней дочери-инвалида — были обнаружены утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Омской области.