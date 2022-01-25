Налет пепла: что нашли вернувшиеся домой жители Пальмы

Жителям острова Пальма, которым пять месяцев назад пришлось, бросив всё, бежать от извержения вулкана Кумбре-Вьеха, разрешили вернуться по домам. Что осталось от их имущества — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
Об окончании извержения вулкана было официально объявлено в Рождество
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
Извержение непрерывно продолжалось 85 дней и стало самым продолжительным на острове
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
Первое, что увидели жители поселка Лас-Манчас, — горы черного пепла, которые достигают 3 м в высоту. Мария Инмакулада Перес и Иса Фуэнтес в первый же день после возвращения начали откапывать свой участок. Они до сих пор живут в отеле, но надеются вернуться домой в июле, если власти помогут с уборкой. Женщины опасаются, что пепел вскоре может затвердеть из-за дождей
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
Убираться местным жителям помогают волонтеры
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
80-летний Сабино Леаль Херонимо в последний раз был дома 4 месяца назад
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
Людям приходится карабкаться по пепловым холмам, чтобы пройти по улице или добраться до входа в дом
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
Избавиться от грязи в доме практически невозможно
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
«Внутри бардак, пепел и пыль проникают повсюду. Что поделаешь? С природой не поспоришь», — говорит пенсионер
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
Сабино очень надеялся, что его дом, построенный у подножия вулкана его бабушкой и дедом, не входит в число 3 тыс. строений, уничтоженных потоками раскаленной лавы
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
Единственное повреждение в его домохозяйстве — частично обрушившаяся крыша гаража, из-за чего машина оказалась почти полностью засыпана пеплом
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
Пенсионер пока не получил от властей помощи в расчистке территории, но говорит, что справится сам с помощью четверых детей и друзей. Однако до восстановления нормальной жизни поселку еще далеко — дороги по-прежнему заблокированы, наблюдаются перебои с водо- и электроснабжением
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