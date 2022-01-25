Налет пепла: что нашли вернувшиеся домой жители Пальмы

Первое, что увидели жители поселка Лас-Манчас, — горы черного пепла, которые достигают 3 м в высоту. Мария Инмакулада Перес и Иса Фуэнтес в первый же день после возвращения начали откапывать свой участок. Они до сих пор живут в отеле, но надеются вернуться домой в июле, если власти помогут с уборкой. Женщины опасаются, что пепел вскоре может затвердеть из-за дождей