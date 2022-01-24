Дипломат объяснил решение НАТО о переброске сил в Восточную Европу

Объявление о том, что Североатлантический альянс усиливает свое присутствие в Восточной Европе, — это продолжение военно-политического давления на Россию. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал «Известиям» экс-замминистра иностранных дел Сергей Орджоникидзе.

«Это продолжение военно-политического давления на Россию. При дипломатических переговорах не обойтись без силового компонента — вот его нам и демонстрируют. Его задача — вынудить нас пойти на уступки в переговорах между Россией и НАТО о гарантиях безопасности. Фактически тем самым западные страны показывают, что они не готовы давать нам гарантии по безопасности и расширению Североатлантического альянса», — отметил он.

Как подчеркнул дипломат, НАТО хочет, чтобы Россия чувствовала «занесенный над ее головой топор». По их мнению, это обеспечит альянсу лучшие переговорные позиции, добавил Орджоникидзе.

«На деле <…> они стоят у наших границ и продолжают наращивать силы — улучшения обстановки не наблюдается», — заключил он.

Ранее в этот день в НАТО заявили об усилении присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. В альянсе пояснили, что Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Соединенные Штаты также дали понять, что они рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза.

Как указал замглавы МИД РФ Александр Грушко Североатлантический альянс приписывает агрессивные намерения России с целью оправдать свою военную активность на восточном фланге.

23 января генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.

Отношения России и НАТО в последние недели обострились на фоне многочисленных спекуляций Запада и Киева на тему возможного «вторжения» России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.