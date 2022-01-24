Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Стрельбу в университете Гейдельберга устроил студент вуза
Общество
Роскомнадзор потребовал снять блокировку YouTube-канала «Русского радио»
Спорт
Боец Макс Топор заявил о намерении отправить Новоселова на пенсию
Армия
Корабли Балтийского флота вышли на учения в море
Экономика
Стоимость газа в Европе поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб. м
Культура
В Москве откроют для посещения дом братьев Третьяковых
Мир
Германия усилит участие в авиапатрулировании НАТО в Румынии
Мир
Мужчина долетел из ЮАР в Амстердам в отсеке шасси грузового лайнера
Мир
Дипломаты из Восточной Европы подрались в ресторане в Берлине
Мир
Новым председателем ПАСЕ избран нидерландский сенатор Тини Кокс

Дипломат объяснил решение НАТО о переброске сил в Восточную Европу

Дипломат Орджоникидзе объяснил решение НАТО перебросить войска, корабли и авиацию в Восточную Европу
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объявление о том, что Североатлантический альянс усиливает свое присутствие в Восточной Европе, — это продолжение военно-политического давления на Россию. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал «Известиям» экс-замминистра иностранных дел Сергей Орджоникидзе.

«Украина — это для них как универсальная открывашка»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова — о внимании Запада к российскому соседу и о гарантиях безопасности

«Это продолжение военно-политического давления на Россию. При дипломатических переговорах не обойтись без силового компонента — вот его нам и демонстрируют. Его задача — вынудить нас пойти на уступки в переговорах между Россией и НАТО о гарантиях безопасности. Фактически тем самым западные страны показывают, что они не готовы давать нам гарантии по безопасности и расширению Североатлантического альянса», — отметил он.

Как подчеркнул дипломат, НАТО хочет, чтобы Россия чувствовала «занесенный над ее головой топор». По их мнению, это обеспечит альянсу лучшие переговорные позиции, добавил Орджоникидзе.

«На деле <…> они стоят у наших границ и продолжают наращивать силы — улучшения обстановки не наблюдается», — заключил он.

Ранее в этот день в НАТО заявили об усилении присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. В альянсе пояснили, что Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Соединенные Штаты также дали понять, что они рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза.

Как указал замглавы МИД РФ Александр Грушко Североатлантический альянс приписывает агрессивные намерения России с целью оправдать свою военную активность на восточном фланге.

23 января генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.

Отношения России и НАТО в последние недели обострились на фоне многочисленных спекуляций Запада и Киева на тему возможного «вторжения» России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022