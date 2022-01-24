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Грушко назвал причину приписывания РФ планов по «вторжению на Украину»

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Замглавы МИД РФ Александр Грушко 24 января заявил, что НАТО приписывает агрессивные намерения России с целью оправдать свою военную активность на восточном фланге.

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«Такие единственно востребованные шаги (призыв со стороны НАТО к Украине выполнять минские договоренности. — Ред.) противоречили бы линии на демонизацию России, приписывания ей агрессивных намерений, чтобы в глазах обывателей оправдать военную активность на восточном фланге», — сказал Грушко «Интерфаксу», комментируя решение альянса направить дополнительные силы в Восточную Европу.

Он также отметил, что такими заявлениями альянс хочет продемонстрировать свою востребованность.

«Существующая только в воспаленных умах на Западе угроза нападения России на Украину используется для демонстрации востребованности альянса, его готовности прийти на «защиту» беззащитных перед российской угрозой союзников», — добавил замминистра.

Ранее в этот день стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. Дополнительное вооружение направят Дания, Испания, Франция, Нидерланды.

Соединенные Штаты также ясно дали понять, что они рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза.

23 января генсекретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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