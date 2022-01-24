Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Стрельбу в университете Гейдельберга устроил студент вуза
Общество
Роскомнадзор потребовал снять блокировку YouTube-канала «Русского радио»
Спорт
Боец Макс Топор заявил о намерении отправить Новоселова на пенсию
Армия
Корабли Балтийского флота вышли на учения в море
Экономика
Стоимость газа в Европе поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб. м
Культура
В Москве откроют для посещения дом братьев Третьяковых
Мир
Германия усилит участие в авиапатрулировании НАТО в Румынии
Мир
Мужчина долетел из ЮАР в Амстердам в отсеке шасси грузового лайнера
Мир
Дипломаты из Восточной Европы подрались в ресторане в Берлине
Мир
Новым председателем ПАСЕ избран нидерландский сенатор Тини Кокс
Сюжет:

Стоимость газа в Европе поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб. м. впервые с 27 декабря
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже впервые с 27 декабря 2021 года поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб. м. Об этом в понедельник, 24 января, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Давление на газ: что стоит за обвинениями РФ в европейском энергокризисе
Причины кризиса стоит искать в климатических и экономических факторах, а также в спекуляциях чиновников из ЕС, считают эксперты

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла отметки $1102 за 1 тыс. куб. м, или €94,3 за 1 МВт•ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за 1 МВт•ч).

9 января «Известия» сообщали, что наступивший новый год преподнес Европе подарок в условиях газового кризиса — из-за аномально теплой погоды подешевел газ. Фьючерсы на этот энергоноситель в начале года были на уровне $800 за 1 тыс. куб. м и на первой неделе января закрепились на уровне $1000.

Эксперты напомнили, что зима еще не закончилась и цены по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне. Однако с запуском «Северного потока – 2» котировки могут вернуться к уровням первой половины 2021 года, говорили специалисты.

21 декабря 2021 года биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $2000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских подземных газохранилищах (ПХГ). В последующие дни цена скорректировалась на фоне потепления в регионе и возобновления ветрогенерации.

20 декабря Станислав Митрахович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России рассказал «Известиям», что цена фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальной цены физических поставок в Европу, лишь небольшая часть газа продается по такой цене.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022