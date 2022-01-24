Стоимость газа в Европе поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже впервые с 27 декабря 2021 года поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб. м. Об этом в понедельник, 24 января, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла отметки $1102 за 1 тыс. куб. м, или €94,3 за 1 МВт•ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за 1 МВт•ч).

9 января «Известия» сообщали, что наступивший новый год преподнес Европе подарок в условиях газового кризиса — из-за аномально теплой погоды подешевел газ. Фьючерсы на этот энергоноситель в начале года были на уровне $800 за 1 тыс. куб. м и на первой неделе января закрепились на уровне $1000.

Эксперты напомнили, что зима еще не закончилась и цены по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне. Однако с запуском «Северного потока – 2» котировки могут вернуться к уровням первой половины 2021 года, говорили специалисты.

21 декабря 2021 года биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $2000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских подземных газохранилищах (ПХГ). В последующие дни цена скорректировалась на фоне потепления в регионе и возобновления ветрогенерации.

20 декабря Станислав Митрахович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России рассказал «Известиям», что цена фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальной цены физических поставок в Европу, лишь небольшая часть газа продается по такой цене.