В Госдуме оценили протест членов ПАСЕ в отношении делегации РФ

Делегация России откажется от работы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если ее полномочия будут ущемлены. Об этом в понедельник, 24 января, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«После возвращения России в 2019 году в ПАСЕ эта третья попытка оспорить полномочия нашей делегации. <…> Надеюсь, что конструктив возобладает и в этот раз. <…> В противном случае — и позиция эта хорошо известна в Страсбурге — делегация откажется от работы в ПАСЕ. Мы не приемлем никакой дискриминации, никаких санкций или поражения в правах делегации России», — заявил Слуцкий.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале также отметил, что делегация РФ откажется от участия в сессии ПАСЕ в случае любого ущемления своих прав.

«Наша позиция остается неизменной: любое ущемление в правах наших парламентариев приведет к тому, что мы покинем сессию. Мы готовы работать только на равноправной основе, пользуясь всеми правами, предусмотренными уставом организации», — отметил Толстой.

Дебаты по вопросу полномочий российской делегации в ПАСЕ могут провести в среду, 26 января. РФ участие в зимней сессии ассамблеи в дистанционном формате.

Ранее в этот день члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии. Было подано два протеста — от литовского депутата Эмануэлиса Зингериса и украинского Евгении Кравчук. Инициативу Зингериса поддержали 49 участников сессии, а Кравчук — 47.

Протесты в отношении России будут направлены в соответствующие комитеты, где в течение суток должны подготовить доклад и решение.

Запросы о приостановке российских полномочий подаются регулярно. В прошлом году, 25 января, в ходе открытия зимней сессии глава украинской делегации Мария Мезенцева также предложила оспорить полномочия России, заявив, что она «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». Как тогда отметил вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой, Украина каждый год оспаривает полномочия российской делегации и уже не удивляет своими действиями.

Однако победа осталась за Россией — 28 января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации. За такое решение проголосовали 107 депутатов, против — 36, 24 человека воздержались.