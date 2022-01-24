Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Госдуме задумались об ужесточении наказания для телефонных террористов
Мир
Зеленский призвал разведку Украины перейти к наступательным действиям
Общество
Суд признал спецназовцев ФСБ виновными в хищении 136 млн рублей
Общество
Путин согласился рассмотреть вопрос о субсидиях на авиаперелеты по ДФО
Мир
Решение о передаче скифского золота Украине обжаловано в ВС Нидерландов
Авто
АвтоВАЗ сократил количество вариантов отделки салона Lada Vesta
Мир
Борису Джонсону предрекли отставку из-за потери доверия народа и авторитета
Общество
Минздрав разрешил провести клинические исследования «Спутника М» для детей
Общество
Иммунолог подтвердил высокую скорость передачи «Омикрона» через глаза
Политика
Песков назвал фейковой истерией опасения Британии о прекращении поставок газа в Европу

В Госдуме оценили протест членов ПАСЕ в отношении делегации РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Делегация России откажется от работы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если ее полномочия будут ущемлены. Об этом в понедельник, 24 января, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Устали от традиции: каким будет участие России в ПАСЕ
Ассамблея подтвердила полномочия делегации РФ, но ее ждет непростая работа

«После возвращения России в 2019 году в ПАСЕ эта третья попытка оспорить полномочия нашей делегации. <…> Надеюсь, что конструктив возобладает и в этот раз. <…> В противном случае — и позиция эта хорошо известна в Страсбурге — делегация откажется от работы в ПАСЕ. Мы не приемлем никакой дискриминации, никаких санкций или поражения в правах делегации России», — заявил Слуцкий.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале также отметил, что делегация РФ откажется от участия в сессии ПАСЕ в случае любого ущемления своих прав.

«Наша позиция остается неизменной: любое ущемление в правах наших парламентариев приведет к тому, что мы покинем сессию. Мы готовы работать только на равноправной основе, пользуясь всеми правами, предусмотренными уставом организации», — отметил Толстой.

Дебаты по вопросу полномочий российской делегации в ПАСЕ могут провести в среду, 26 января. РФ участие в зимней сессии ассамблеи в дистанционном формате.

Ранее в этот день члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии. Было подано два протеста — от литовского депутата Эмануэлиса Зингериса и украинского Евгении Кравчук. Инициативу Зингериса поддержали 49 участников сессии, а Кравчук — 47.

Протесты в отношении России будут направлены в соответствующие комитеты, где в течение суток должны подготовить доклад и решение.

Запросы о приостановке российских полномочий подаются регулярно. В прошлом году, 25 января, в ходе открытия зимней сессии глава украинской делегации Мария Мезенцева также предложила оспорить полномочия России, заявив, что она «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». Как тогда отметил вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой, Украина каждый год оспаривает полномочия российской делегации и уже не удивляет своими действиями.

Однако победа осталась за Россией — 28 января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации. За такое решение проголосовали 107 депутатов, против — 36, 24 человека воздержались.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022