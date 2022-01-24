Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Курс евро превысил 89 рублей впервые с июля 2021 года
Мир
Глава МИД ФРГ призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной»
Экономика
Курс доллара превысил 79 рублей
Мир
Суд в Британии разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США
Мир
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии
Мир
Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Украины
Мир
ЕК предложила выделить Украине €1,2 млрд в качестве помощи
Общество
В Кремле оценили работу системы здравоохранения на фоне «Омикрона»
Экономика
Долларовый индекс РТС опустился ниже 1300 пунктов
Общество
Охват взрослого населения РФ вакцинацией против COVID-19 достиг 70%

В ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник, 24 января, оспорили полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии.

Устали от традиции: каким будет участие России в ПАСЕ
Ассамблея подтвердила полномочия делегации РФ, но ее ждет непростая работа

Было подано два протеста — от литовского депутата Эмануэлиса Зингериса и украинского Евгении Кравчук. Инициативу Зингериса поддержали 49 участников сессии, а Кравчук – 47.

Протесты в отношении России будут направлены в соответствующие комитеты, где в течение суток должны подготовить доклад и решение. До этого момента полномочия делегации РФ сохраняются, но голосовать по вопросу своих полномочий она не имеет право.

Дебаты по вопросу полномочий российской делегации в ПАСЕ предложено провести в среду, 26 января.

Запросы о приостановке российских полномочий подаются регулярно. В прошлом году, 25 января, ходе открытия зимней сессии глава украинской делегации Мария Мезенцева также предложила оспорить полномочия России, заявив, что она «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». Как тогда отметил вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой, Украина каждый год оспаривает полномочия российской делегации и уже не удивляет своими действиями.

Однако победа осталась за Россией — 28 января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации. За такое решение проголосовали 107 депутатов, против — 36, 24 человека воздержались.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022