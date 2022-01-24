В ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник, 24 января, оспорили полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии.

Было подано два протеста — от литовского депутата Эмануэлиса Зингериса и украинского Евгении Кравчук. Инициативу Зингериса поддержали 49 участников сессии, а Кравчук – 47.

Протесты в отношении России будут направлены в соответствующие комитеты, где в течение суток должны подготовить доклад и решение. До этого момента полномочия делегации РФ сохраняются, но голосовать по вопросу своих полномочий она не имеет право.

Дебаты по вопросу полномочий российской делегации в ПАСЕ предложено провести в среду, 26 января.

Запросы о приостановке российских полномочий подаются регулярно. В прошлом году, 25 января, ходе открытия зимней сессии глава украинской делегации Мария Мезенцева также предложила оспорить полномочия России, заявив, что она «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». Как тогда отметил вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой, Украина каждый год оспаривает полномочия российской делегации и уже не удивляет своими действиями.

Однако победа осталась за Россией — 28 января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации. За такое решение проголосовали 107 депутатов, против — 36, 24 человека воздержались.