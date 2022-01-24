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В РАН оценили вероятность окончания пандемии в 2022 году

Ученый Соколов: Ситуация с «Омикроном» будет развиваться по аналогии с гриппом
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Новый штамм коронавируса «Омикрон», скорее всего, заселит всю планету, но это не значит, что пандемия COVID-19 закончится. Такое мнение в понедельник, 24 января, выразил ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, разработчик математической модели распространения COVID-19 в Москве Александр Соколов.

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«Действительно, «Омикрон», скорее всего, заселит всю планету, но это не значит, что пандемия закончится в этом году. В Москве сейчас идет пик заболевших, затем будет полугодовой перерыв, а через полгода опять будет рост, но в меньшей степени. Будет как с гриппом. Мы к нему привыкли, и у нас всегда есть какие-то антитела против него», — сказал он в беседе с «Известиями».

По мнению Соколова, совершенно неочевидно то, что «Омикрон» станет слабее. Он отметил, что население будет больше подготовлено к штамму за счет стимуляции иммунной системы. Однако после «Омикрона» может прийти «что-то более заразное», подчеркнул ученый.

Ранее в понедельник доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что пандемия может закончиться уже в 2022 году. Однако, по его словам, инфекция сначала распространится повсеместно и даже дойдет «до самых дальних островов в Тихом океане».

22 января главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров выразил предположение, что пандемия коронавируса может закончиться к лету. По мнению специалиста, появление штамма «Омикрон» может свидетельствовать о конце пандемии.

14 января вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за все время существования COVID-19. Ученый отметил, что в свете пятой волны пандемии особо сильно должен беспокоить низкий процент вакцинации среди людей старше 60 лет.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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