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Специалист по инфекциям спрогнозировал срок окончания пандемии

Специалист по инфекциям Жемчугов спрогнозировал срок окончания пандемии
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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться уже в 2022 году.

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«Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это [пандемия коронавируса] закончится однозначно», — рассказал Жемчугов в интервью «РИА Новости».

Однако, по его словам, инфекция сначала распространится повсеместно и даже дойдет «до самых дальних островов в Тихом океане».

Эксперт также выразил мнение, что в случае штамма COVID-19 «Омикрон» нужно акцентировать внимание не на максимальных показателях прироста выявленных зараженных, а на определении заболевания на ранних сроках.

По его словам, таким образом пациенты с легким течением болезни этим вариантом смогут лечиться дома, а система здравоохранения не будет перегружена.

Собеседник отметил, что «Омикрон», скорее всего, распространится по всей планете, но при этом число смертей от него будет незначительным. В результате вирус «найдет» нового хозяина, так как «человечество сформировало тормозящий коллективный иммунитет».

Ранее, в воскресенье, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что «Омикрон» перевел пандемию в Европе на новую, окончательную фазу. Клюге выразил уверенность, что как только всплеск «Омикрон»-штамма утихнет, «в Европе некоторое время будет существовать глобальный иммунитет» либо благодаря вакцинации, либо из-за перенесенного заболевания.

22 января главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров выразил предположение, что пандемия коронавируса может закончиться к лету. По мнению специалиста, появление штамма «Омикрон» может свидетельствовать о конце пандемии.

14 января вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19. Ученый отметил, что в свете пятой волны пандемии особо сильно должен беспокоить низкий процент вакцинации среди людей старше 60 лет.

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