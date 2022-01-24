Мишустин подписал постановление, позволяющее закупать лекарства «Фонду добра» до поступления из на рынок

Мишустин подписал постановление, позволяющее закупать лекарства «Фонду добра» до поступления из на рынок

2022-01-24 12:38:17

2022-01-24 12:38:17

2022-01-24 12:38:17

2022-01-24 12:38:17

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