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В Москве задержали телефонного «террориста»

В Москве задержали телефонного «террориста», сообщавшего о минировании
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В Москве задержали мужчину, который оставлял сообщения о минировании. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал источник «Известий», участвующий в расследовании.

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Как отмечается, злоумышленник — россиянин в возрасте около 35 лет. Задержанный проживает в Москве, но прописан в другом регионе.

«Недавно было задержание. На данный момент проводится обыск по месту проживания злоумышленника и его работы. В ближайшее время, скорее всего завтра, суд определит меру пресечения. Окончательный вердикт будет вынесен, полагаю, через несколько месяцев», — сказал источник.

Он также добавил, что злоумышленник совершал звонки и оставлял сообщения о минировании по меньшей в трех городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове. По данным источника, звонков было совершено несколько десятков.

С начала года по регионам прокатилась волна эвакуаций образовательных учреждений из-за сообщений о якобы их минировании. Так, 21 января анонимные сообщения о минировании поступили в школы в Севастополе. В результате занятия в учебных заведениях были экстренно отменены. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что информация о минировании учебных заведений полуострова поступала из-за границы.

20 января ложные сообщения о минировании получили школы в Челябинске. Позже полиция заявила, что взрывных устройств и иных угроз не обнаружено. 12 января из-за подобных сообщений провели эвакуацию в 151 школе, а также в ряде университетов Екатеринбурга.

Согласно УК РФ, за телефонный терроризм предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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