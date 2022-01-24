США захотели увеличить объем военной помощи Украине

США могут увеличить объем военной помощи Украине, передает телеканал «Известия». Уже сейчас стране передали оружия на $200 млн. Общий объем военных поставок на Украину превысил $600 млн.

Ранее сообщалось, что в Борисполь прибыл Boeing 747. На борту были гранатометы и противотанковый ракетный комплекс. Первая партия вооружения от США прибыла в Киев 22 января.

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