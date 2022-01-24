Местная жительница рассказала о погибшей после нападения собаки девочке в Забайкалье

Жительница села Домна в Забайкалье в понедельник, 24 января, рассказала о погибшей от нападения собаки семилетней девочке.

«Ребенок прекрасный был, воспитанный. Наши дети гибнут вот так вот, такой ужасной смертью. Разве это правильно?» — сказала она «Известиям».

Местные жители вышли на стихийный сход возле здания администрации, они требуют кардинального решения проблемы. Жители отмечают, что это не первое нападение животных на людей.

На месте, где нашли тело школьницы, односельчане организовали стихийный мемориал. Люди несут цветы и мягкие игрушки.

Как сообщил губернатор Забайкалья Александр Осипов, закон не позволяет отлавливать бродячих собак.

«Мы сейчас обратимся с просьбой в Госдуму, в Совет Федерации», — заявил он.

В свою очередь депутат Владимир Бурматов отметил, что приюты не строятся и контракты на отлов на содержания этих животных не заключаются.

«Приюты не строятся, контракты на отлов на содержания этих животных не заключаются, волонтерские приюты не поддерживаются. И вот в общем-то люди оставлены один на один с этой проблемой», — сказал депутат.

В этот же день председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с нападениями собак на граждан в регионах России.

«Председатель СК России поручил установить все причины и условия, способствовавшие нападению собак на граждан в Кемеровской, Сахалинской областях и ряде других регионов», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

22 января в Забайкалье собаки напали на семилетнюю девочку в селе Домна, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы через частный сектор. От полученных травм ребенок скончался. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление ведомства.