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Кандидат в президенты Франции Земмур призвал отменить санкции против РФ

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Крайне правый кандидат в президенты Эрик Земмур, глава партии «Отвоевание», выступил 23 января за снятие европейских санкций в отношении РФ.

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«Мы должны быть друзьями с Россией. Мы должны прекратить быть инструментом США», — выразил свое мнение Земмур в эфире телеканала France 5.

По его словам, США занимаются тем, что настраивают страны Европы против России, поскольку у них большая территория и влияние на политической арене.

Как только происходит какое-то сближение РФ и европейских стран, Соединенные Штаты пытаются их разделить, подчеркнул Земмур.

«Россия ведет свою политику, которая, естественно, направлена на распространение ее влияния. Я думаю, что Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к России, например отменив санкции», — заявил политик.

Кандидат в главы Франции отметил, что, став президентом, не принимал бы попыток наложить рестрикции на РФ.

Земмуру необходимо получить 500 одобрений от избранных фигур по всей стране к середине марта, чтобы его имя было включено в бюллетени для голосования в двух турах в апреле.

Ранее, 7 января, опрос Ipsos показал высокие шансы действующего президента Эммануэля Макрона на переизбрание. Ближайший соперник нынешнего лидера — кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. На третьем месте — кандидат от партии «Республиканцы» Валери Пекресс. Четвертое место в первом туре, согласно прогнозу Ipsos, займет крайне правый политик Эрик Земмур.

Выборы президента Пятой республики пройдут весной 2022 года: первый тур запланирован на 10 апреля, второй — на 24-е.

21 января глава международного комитета палаты представителей США, демократ Грегори Микс внес собственный проект санкций против РФ. Документ предполагает ограничения против «Северного потока – 2», добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента России Владимира Путина и других представителей российской власти.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков, в свою очередь, заявил о стремлении американских парламентариев к разрыву отношений с российской стороной в случае введения санкций в отношении РФ.

Днем ранее депутат Госдумы Вячеслав Никонов подчеркнул, что новый проект антироссийских санкций представляет собой страшилки, которые никогда не работали и не будут работать.

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