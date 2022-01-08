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Опрос Ipsos показал высокие шансы Макрона на переизбрание президентом

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Президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет высокие шансы на переизбрание на второй срок в ходе президентских выборов в апреле 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Ipsos, опубликованные в пятницу, 7 января.

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Исследование, проведенное за три месяца до выборов, подтверждает, что действующий глава государства может рассчитывать на 26% голосов в первом туре. При этом 68% из тех, кто голосовал за него на выборах 2017 года, намерены поддержать его переизбрание на второй срок.

В его поддержку также выступают 30% тех, кто голосовал пять лет назад за экс-премьера Франции Франсуа Фийона.

Отмечается, что Макрон пока официально не выдвинул свою кандидатуру.

Ближайший соперник нынешнего лидера — кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. За нее намерены проголосовать 17% избирателей.

На третьем месте — кандидат от партии «Республиканцы» Валери Пекресс, она претендует на 16% голосов избирателей. Четвертое место в первом туре, согласно прогнозу Ipsos, займет крайне правый политик Эрик Земмур.

Лидер партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, как показали исследования, может рассчитывать на голоса 9% респондентов. На 8% голосов претендует кандидат от партии «Европа. Экология – Зеленые» Янник Жадо. Остальные набрали менее 5% симпатий участников опроса.

Второй тур при любом раскладе остается за Макроном, считают социологи.

В опросе, проводившемся с 5 по 6 января, приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних французов.

Ранее, 5 января, президент Франции выразил желание снова участвовать в выборах президента страны. По его словам, на данный момент ситуация с пандемией коронавируса является приоритетным вопросом для него как президента Франции, поэтому официально свою кандидатуру на второй срок он еще не выдвинул.

Выборы президента Пятой республики пройдут весной 2022 года: первый тур запланирован на 10 апреля, второй — на 24-е.

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