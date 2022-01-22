В Совфеде прокомментировали новый проект санкций США против России

Внесенная в палате представителей США инициатива о санкциях в отношении России, направленная, в частности, против президента страны Владимира Путина, говорит о стремлении американских парламентариев к разрыву отношений с российской стороной. Такое мнение высказал в субботу, 22 января, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

21 января глава международного комитета палаты представителей США, демократ Грегори Микс внес собственный проект санкций против РФ. Документ предполагает ограничения против «Северного потока – 2», добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, Путина и других представителей российской власти.

«Они предлагают ввести санкции против президента России? Тогда они могут сразу предложить разорвать российско-американские отношения», — сказал сенатор в беседе с «РИА Новости».

При этом, как предположил Цеков, политики США именно этого, видимо, и желают.

Сенатор обратил внимание на то, что политические верха США не могут «ни дня прожить» без санкций, это их перманентное состояние.

«Они живут в состоянии постоянной угрозы России. Наша страна должна это учитывать и уже учитывает», — заключил Цеков.

Ранее в этот день один из лидеров-консерваторов в Германии, баварский премьер-министр Маркус Зёдер заявил, что всё более жесткие санкции против России не могут быть решением. Он уточнил, что ограничения зачастую вредят тем, кто их принимает.

При этом 20 января представитель американской Республиканской партии Джим Бэнкс представил проект санкций против России. По информации The Washington Post, законопроект включает санкции против ряда российских чиновников, силовиков, журналистов и бизнесменов.

В тот же день депутат Госдумы Вячеслав Никонов подчеркнул, что новый проект антироссийских санкций представляет собой страшилки, которые никогда не работали и не будут работать.

18 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на распространяемую в зарубежных СМИ информацию о том, что Евросоюз и Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против российских банков. Как напомнил Песков, ранее обсуждались планы об отключении России от SWIFT, однако они не были осуществлены.