Кандидат в президенты Франции заявил о намерении вывести страну из НАТО

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что выведет страну из НАТО, когда станет президентом. Об этом он сообщил на первом предвыборном митинге в пригороде Парижа 5 декабря, передает местный телеканал LCI.

«Я хочу, чтобы Франция вышла из состава объединенного военного командования НАТО», — заявил он, отметив, что французы не должны быть вассалами Европейского Союза.

Французский журналист и писатель Эрик Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года.

«В 2022 году мы победим не Эммануэля Макрона (действующего президента Франции — Ред.), а, что еще лучше, его идеологию, эту систему, флагманом которой он является. Он сам по себе — великая пустая пропасть, в 2017 году Франция избрала пустоту, и она упала в нее», — высказался о действующем президенте Франции Земмур.

В конце ноября Бельгия и Франция обсуждают с агентством Евросоюза Frontex дополнительные меры по контролю за нелегальной миграцией через Ла-Манш. Ситуация с мигрантами обострила отношения между Францией и Великобританией. Настолько, что в политкулуарах сообщили, что Макрон обозвал Джонсона Клоуном. В том числе за несерьезное поведение в вопросе разрешения ситуации с мигрантами.