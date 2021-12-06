Прямой эфир
Мир
Блинкен заявил об укреплении обороны НАТО в случае агрессии РФ
Мир
Глава ВОЗ назвал «разочаровывающим» запрет авиасообщения со странами юга Африки
Общество
Путин призвал не ущемлять в праве на передвижение привитых «Спутником V»
Армия
РФ и Турция провели очередное совместное патрулирование в Сирии
Экономика
Центробанк определит сумму компенсации жертвам банковских мошенников
Наука
Эксперт рассказал о способе зарегистрировать «Спутник V» в Европе
Мир
В 2021 году товарооборот РФ и Италии может превысить допандемийный уровень
Мир
Белоруссия рассказала об ответных мерах на санкции Запада
Мир
Путин заявил о 200 млн привитых российскими вакцинами от COVID-19 в мире
Спорт
Теннисист Медведев поделился впечатлениями от победы в двух турнирах

Кандидат в президенты Франции заявил о намерении вывести страну из НАТО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что выведет страну из НАТО, когда станет президентом. Об этом он сообщил на первом предвыборном митинге в пригороде Парижа 5 декабря, передает местный телеканал LCI.

Уважаемый реактор: Макрон готов вернуть Европе атомную энергетику
Впишутся ли АЭС в зеленую экономику

«Я хочу, чтобы Франция вышла из состава объединенного военного командования НАТО», — заявил он, отметив, что французы не должны быть вассалами Европейского Союза.

Французский журналист и писатель Эрик Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года.

«В 2022 году мы победим не Эммануэля Макрона (действующего президента Франции — Ред.), а, что еще лучше, его идеологию, эту систему, флагманом которой он является. Он сам по себе — великая пустая пропасть, в 2017 году Франция избрала пустоту, и она упала в нее», — высказался о действующем президенте Франции Земмур.

В конце ноября Бельгия и Франция обсуждают с агентством Евросоюза Frontex дополнительные меры по контролю за нелегальной миграцией через Ла-Манш. Ситуация с мигрантами обострила отношения между Францией и Великобританией. Настолько, что в политкулуарах сообщили, что Макрон обозвал Джонсона Клоуном. В том числе за несерьезное поведение в вопросе разрешения ситуации с мигрантами.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021