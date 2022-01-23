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Бастрыкин поручил подготовить изменения закона на фоне нападений собак на людей

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Следственный комитет России (СКР) подготовит предложения по совершенствованию законодательства на фоне участившихся случаев нападения бродячих собак на людей. Пресс-служба СКР в воскресенье, 23 января, добавила, что соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

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В СКР пояснили, что в предложениях по совершенствованию законодательства должны быть учтены эффективные и практически реализуемые меры предупреждения подобных трагедий. Кроме того, пресс-служба указала на возможное усиление ответственности должностных лиц вплоть до уголовной ответственности.

Результат работы СК представит руководству страны.

Накануне бездомные собаки напали на семилетнюю девочку в селе Домна, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы через частный сектор. Ребенок погиб. Причем только в Забайкальском крае за 2021 год известно о не менее пяти фактах нападения собак на граждан.

23 января также сообщалось, что стая собак набросилась на жителя Якутска. Мужчине понадобилась медицинская помощь.

Как отмечал в разговоре с «Известиями» председатель комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы Михаил Матвеев, в целом общественное мнение, если попытаться его сформулировать как некую среднюю линию, заключается в том, что нужно гуманно обращаться с дикими животными и, конечно, исключить варианты, связанные с разбрасыванием яда и прочего, когда животные потом корчатся от боли, но в то же время люди допускают эвтаназию бродячих собак в определенных случаях. Одни из них — наличие заболевания, либо несовместимого с жизнью, либо опасного, а также в связи с участившимися случаями нападения собак, добавил Матвеев.

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